إغلاق ميناء الصيد ببورسعيد لاستمرار سوء الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح من إغلاق ميناء الصيد ببورسعيد واحتجاز مايقرب من 800 مركب صيد بالميناء حتى لا يتعرضوا لمخاطر نوة الفيضة الصغرى.

وقال محمد السحرواى نقيب الصيادين إن تم إغلاق ميناء الصيد نتيجة ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار وسرعة الرياح لـ48 عقدة فى الساعة مما أدى إلى عزوف صيادى مراكب الشنشلة والجر والصنار والكنار لصيد الغيطان والأسماك البحرية الفاخرة حتى لا يتعرضون لمخاطر الرياح وارتفاع الأمواج التى قد ينتج عنها غرق المراكب.

وأضاف السحراوى بأنه من المنتظر تحسن الأحوال الجوية غدا مع انكسار موجة الطقس البارد وانخفاض الأمواج وسرعة الرياح تمهيدا لاستئناف نشاط الصيد.