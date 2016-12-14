رئيس حزب قطرى: الدوحة هاجمت ترامب وعرضت 35 مليار دولار لأمريكا بعد فوزه

قال خالد الهيل المعارض القطرى رئيس الحزب الديمقراطى، إن الإعلام القطرى كان مسلطا بشكل تام على ترامب، وكانوا يصفونه بأبشع الأوصاف، ولكن بعد فوزه بالرئاسة الأمريكية، عرض النظام القطرى مبلغ 35 مليار دولار للاستثمار فى أمريكا والبنية التحتية لدعم مخططات ترامب، مردفًا: “يفتكرون أن دونالد ترامب يمكن أن يتم شراؤه”.

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، ببرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامى تامر أمين، أن النظام القطرى نظام يتبجح بكل الطرق وفقد مصداقيته، ويجب ألا يتحدثوا عما يحدث فى مصر، ويتركوا الأمر للشعب المصرى يقرر مصيره، لافتًا إلى أن المواطنين القطريين كانوا أيام الحرب مع إسرائيل يتبرعون بأموالهم للجيش المصرى ليس لأن مصر فى حاجة ولكن ليقفوا بجانب الجيش المصرى.

وذكر الهيل أن النظام القطرى يصرف أكثر من 100 مليار دولار من أجل تنظيم كأس العالم لرفاهية عدد قليل من القطريين، موضحًا أن الدولة والنظام القطرى غير مؤهلين لتنظيم كأس العالم من حيث حجم الملاعب.