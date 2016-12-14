فيديو..نبيلة مكرم: لا يُوجد صراع بين الخارجية و “المصريين في الخارج”

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج السفيرة، نبيلة مكرم، إن هناك أزمة ثقة بين المصريين بالخارج والدولة في الأعوام الماضية، مشددة على أن الفترة الحالية تشهد محاولات بناء الثقة عبر كافة الوسائل.

ونفت مكرم خلال لقائها ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، وجود أي صراع بين وزارتي الخارجية والمصريين فى الخارج، لافتة إلى أن التنسيق دائم بين كافة الوزارات بشكل دائم، موضحة أنه وفقًا لسجلات وزارة الخارجية فإن عدد المصريين المتواجدين فى الخارج يبلغ ما يقرب من 8 ملايين مصري، ولكن ليس هناك حصر دقيق لعددهم .

وأوضحت مكرم أن المصري في إفريقيا له مشاكل مختلفة تمامًا عن المصري في الدول العربية، موضحة أنها قامت بأول زيارة في إثيوبيا، والتقت بالمصريين هناك، ومعظمهم يعمل في الاتحاد الإفريقي، ومنظمات تابعة للأمم المتحدة وشركة المقاولين العرب، وجميعهم لهم احتياجات أخرى.

> وتطرقت مكرم إلى أنها بحثت مع وزيري الداخلية والاستثمار إنشاء شباك للمصريين في الخارج، وكذلك تم الحديث مع وزيرة الاستثمار لإنشاء شباك للمستثمرين المصريين الراغبين في العمل داخل مصر.

وأكدت مكرم أن المصري في الخارج يسمع عن المشكلات بشكل أكبر ومضخم من خلال وسائل الإعلام الأجنبية والغربية، ومواقع التواصل الاجتماعي المتمثلة في “فايس بوك”.

واستدركت مكرم: “العلماء المشاركون في مؤتمر مصر تستطيع، غيروا مواعيدهم لحضور المؤتمر، لذلك لن تكون فترة اليومين كافية لورش العمل، وسيتم الاكتفاء بزيارات ميدانية.. ومن المهم التفاعل مع الوزارات المعنية”.

" frameborder="0">