افتتاح أسبوع أفلام نجيب محفوظ بسينما الهناجر

افتتح مساء اليوم الأربعاء بسينما الهناجر، أسبوع أفلام نجيب محفوظ فارس الرواية العربية بمناسبة مرور 105 عاما علي رحيله، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، بحضور اللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، المخرج سمير سيف، المنتج محمد العدل، المخرج سيد فؤاد، وحشد كبير من الفنانين والإعلاميين ومحبي الأديب الكبير نجيب محفوظ.

وفي كلمتها قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن ماقام به قطاع صندوق التنمية الثقافية واجب عليه، ودور من أدواره الرئيسية أن يحمي الثقافة ويحافظ عليها، ويقدم القدوة الجيدة للشباب، ويذكر الشباب بالتراث العظيم للثقافة والفنون المصرية، التي ستظل درع يحمي هذا الوطن من هجمات الجهل والتخلف، متمنية أن يقدم أسبوع نجيب محفوظ شيئا جديدا، فالأبحاث التي كتبت عن نجيب محفوظ موجودة،كذلك الروايات، وأضافت أن النقاش دائما يثري الفكر وهو هدف الندوات التي تعقب الأفلام، ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني الشكر للحضور علي الاحتفاء بميلاد نجيب محفوظ.

وقال اللواء حسن خلاف، أننا تربينا علي روايات نجيب محفوظ، وأهدافه وتعلمنا منه، وشرف لوزارة الثقافة الاحتفال بعيد ميلاده، وقدم الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية علي مبادرتها في الإحتفال بميلاد نجيب محفوظ.