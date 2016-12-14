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ألمانيا: لا يمكن رسم مستقبل سوريا في ظل وجود «الأسد»

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ألمانيا: لا يمكن رسم مستقبل سوريا في ظل وجود «الأسد» ألمانيا: لا يمكن رسم مستقبل سوريا في ظل وجود «الأسد»

وزير الخارجية الألماني-فرانك شتاينماير

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إعادة تحريك العملية السياسية لإيجاد حل للحرب في سوريا, واستبعد الوزير الألماني رسم مستقبل سوريا في ظل وجود الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الوزير الألماني قد حث ، اليوم الأربعاء، السورية على السماح بالمساعدة الإنسانية للسكان الذين يعانون من ويلات الحرب في حلب.

يأتي ذلك بعد إعلان النظام السوري استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب بشكل شبه كامل.

وأوضح شتاينماير – في تصريحات نشرتها الخارجية الألمانية وتناولتها وسائل الإعلام الألمانية – إن المشكلة لا تتمثل الآن في عدم توفر مساعدات إنسانية لمدينة حلب بل في عدم وجود إمكانيات كافية للتحرك داخل المدينة.

أ ش أ

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