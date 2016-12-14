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مصطفى الفقي: مكافحة العمليات الانتحارية تبدأ من مواجهة الفقر

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مصطفى الفقي: مكافحة العمليات الانتحارية تبدأ من مواجهة الفقر مصطفى الفقي: مكافحة العمليات الانتحارية تبدأ من مواجهة الفقر

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن حادث الكنيسة البطرسية الذي أودى بحياة 25 شخصا، وأسفر عن إصابة 49 آخرين، يدق ناقوس الخطر حول أهمية إعادة النظر في قضايا التعليم والثقافة والاهتمام بالشباب.
> وأضاف “الفقي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن مكافحة العمليات الانتحارية تبدأ من مواجهة الفقر أولا، حيث أنه يوجد آلاف الانتحاريين مثل المتهم في حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية ،وأوضح المفكر السياسي، أن معظم من قام بالعمليات الانتحارية أو الإرهابية، هم ممن سبق سجنهم، ولهم سجلات جنائية لدى أجهزة الأمن.
> وكشف “الققي” عن عرض عميد كلية الفنون المساهمة في إعادة تشكيل جميع الديدكورات الداخلية للكنيسة البطرسية مجانا.
> وتعرضت الكنيسة البطرسية بالعباسية، والمجاورة للكاتدرائية المرقسية، لحادث تفجير نفذ انتحاري من خلال حزام ناسف، يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 25 شخصا، وإصابة 49 آخرين.

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