فيديو..وكيل«النواب»:سنناقش تغييرات جوهرية في الإجراءات الجنائية خلال الشهر الجاري

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن القضاء يواجه مشكلة فيما يتعلق بدرجات التقاضي وفقا للقانون دون فارق بين القضايا المتعلقة بالإرهاب وغيرها، وهو ما يجعل مدة التقاضي في تلك القضايا طويلة تصل إلى 3 و4 سنوات، وهو أمر غير منطقي.

وأكد وهدان خلال حديثه في برنامج “عين على البرلمان” على قناة الحياة أنه سيتم مناقشة تغييرات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية خلال الشهر الجاري داخل مجلس النواب، وأنه تقدم مع 76 نائبًا بمشروع قانون للإجراءات الجنائية إضافة إلى التقدم بمذكرة إيضاحية حول هذا القانون لطرحها على اللجنة التشريعية.

وأكد وهدان أن المشروع الجديد يهدف إلى تعديل قرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 الذي يجيز المحاكمة العسكرية لمن يعتدي على المنشآت العسكرية ليضم دور العبادة وخطوط الغاز والكهرباء والمنشآت الحيوية.

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