أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فيديو..وكيل«النواب»:سنناقش تغييرات جوهرية في الإجراءات الجنائية خلال الشهر الجاري

Google+ Print
فيديو..وكيل«النواب»:سنناقش تغييرات جوهرية في الإجراءات الجنائية خلال الشهر الجاري فيديو..وكيل«النواب»:سنناقش تغييرات جوهرية في الإجراءات الجنائية خلال الشهر الجاري

سليمان وهدان -أرشيفية

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن القضاء يواجه مشكلة فيما يتعلق بدرجات التقاضي وفقا للقانون دون فارق بين القضايا المتعلقة بالإرهاب وغيرها، وهو ما يجعل  مدة التقاضي في تلك القضايا طويلة تصل إلى 3 و4 سنوات، وهو أمر غير منطقي.

وأكد وهدان خلال حديثه في برنامج “عين على البرلمان” على قناة الحياة أنه سيتم مناقشة تغييرات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية خلال الشهر الجاري داخل مجلس النواب، وأنه تقدم مع 76 نائبًا بمشروع قانون للإجراءات الجنائية إضافة إلى التقدم بمذكرة إيضاحية  حول هذا القانون لطرحها على اللجنة التشريعية.

وأكد وهدان أن المشروع الجديد يهدف إلى تعديل قرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 الذي يجيز المحاكمة العسكرية لمن يعتدي على المنشآت العسكرية ليضم دور العبادة وخطوط الغاز والكهرباء والمنشآت الحيوية.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟