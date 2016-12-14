10 أقراط مميزة لإطلالة شتوية جذابة

الإطلالة الأنيقة والجذابة هي هدف كل سيدة، فجميعنا نسعى إلى الظهور بإطلالات تلفت الجميع وتجذب الأنظار إلينا، وبالطبع لن تكتمل الإطلالة من دون المجوهرات التي تزينها وتعطيها رونقاً خاصاً و أناقة مميزة.

ومنذ ولادة الفتاة ترافقها الأقراط في معظم أيامها، فنرى الفتيات يخترن الأقراط البسيطة والناعمة في أيامهن العادية و الأقراط الفخمة و المزنية بالجواهر للمناسبات الرسمية، كما نرى السيدات يركزن على الأقراط أكثر من غيرها من المجوهرات، ولذلك فقد اخترنا لك مجموعة من الأقراط المميزة التي قدمتها دور المجوهرات العالمية لخريف وشتاء 2016 لتتألقي بها في مناسباتك الرسمية، وقد تميزت هذه لأقراط بالأحجام المتنوعة فمنها كانت بحجم صغير ومنها تميزت بحجمها الكبير و الطويل، كما تنوعت المجوهرات التي رُصعت بها الأقراط مثل الماس و الزمرد كأقراط من مجموعة"بريسيوز شوبارد" precious chopard من دار شوبارد chopard، بالإضافة إلى الياقوت الملون مثل أقراط "فيت دو مواسون" Fete De Moissons من شانيل chanel المرصعة بحجر الياقوت الأصفر و أقراط من مجموعة "هاي جولوري" High Jewelery من بولغاري Bulgari المرصعة بأحجار الياقوت الأزرق و الزهري.

هل تحبين ارتداء الأقراط في مختلف الأوقات؟ شاهدي الصور واختاري منها ما يعجبك.