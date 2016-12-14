جولة على أغرب وأجرأ اطلالات النجمات العالميات لعام 2016

كثيرة هي الأحداث والمناسبات التي جرت في عام 2016، ابتداءً من حفل توزيع جوائز الأوسكار، مروراً بحفل الـ "ميت غالا" Met Gala وأسابيع الموضة وغيرها، وقد سجل عام 2016 أجرأ إطلالات النجمات وأكثرها غرابة، واليوم ومن خلال هذا التقرير المصور جمعنا أبرز هذه الإطلالات غير الاعتيادية.

ونذكر منها إطلالة "كيم كارداشيان" Kim Kardashian في عرض أزياء دار "بالنسياغا" Balenciaga أثناء أسبوع الموضة في باريس حيث اختارت إطلالة مبتكرة مؤلفة من معطف وجزمة باللونين الأسود والأبيض وقد حضرت المناسبة من دون ماكياج، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطل بها "كيم" Kim من دون مساحيق تجميل.

ومن الإطلالات الجريئة أيضاً كانت إطلالة "جيجي حديد" Gigi Hadid في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMA 2016 حيث اختارت فستاناً باللون الأحمر له شق طويل من "فيرساتشي" VERSACE.

وفي مهرجان "كان" السينمائي كنا قد شاهدنا "كيندل جينير" Kendall Jenner في إطلالة جريئة في فستان من الشيفون الأسود اختارته من دار "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli.

و كالعادة، سجلت "الليدي غاغا" Lady Gaga عدداً من الإطلالات الجريئة في عام 2016 ولعل أكثرها غرابة وجرأة إطلالتها في حفل "الغرامي" Grammy حيث اختارت تصميماً مبتكراً من "مارك جايكوبس" Marc Jacobs، والقائمة تطول.

شاهدي بالصور أغرب إطلالات النجمات العالميات وأكثرها جرأة لعام 2016 وأعطينا رأيك بها.