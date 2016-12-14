«الصحة» تخاطب شركات الأدوية لرفع الأسعار 15% للمستورد و 10% للمحلي

كشفت مصادر بوزارة الصحة لـبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، عن مخاطبة الوزارة لشركات الأدوية، بموافقتها على رفع أسعار الدواء بنسبة 10% من إجمالى حصيلة الأدوية التي تنتجها الشركات محلية الصنع، بواقع 10 أدوية من كل 100 صنف تنتجهم الشركة.

كما خاطبت الوزارة شركات الأدوية بموافقتها على رفع الأسعار بنسبة 15% من الأدوية المستوردة، بحد أدنى فى الحالتين 5 أدوية، ولا يوجد حد أقصى، وطالبت “الصحة” الشركات بضرورة إرسال قوائم الأدوية التي تنتجها لاتخاذ قرار الزيادة.

فيما أكد عدد من رؤساء الشركات لـ”يحدث فى مصر”، أن عدد كبير من الشركات تحفظوا على قرار الوزارة، ودعوا لاجتماع طارئ باتحاد الصناعات غدا لاتخاذ القرار النهائى بشأن مخاطبات وزارة الصحة.