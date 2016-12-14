أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الصحة» تخاطب شركات الأدوية لرفع الأسعار 15% للمستورد و 10% للمحلي

Google+ Print
«الصحة» تخاطب شركات الأدوية لرفع الأسعار 15% للمستورد و 10% للمحلي «الصحة» تخاطب شركات الأدوية لرفع الأسعار 15% للمستورد و 10% للمحلي

 

وزارة الصحة والسكان

كشفت مصادر بوزارة الصحة لـبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، عن مخاطبة الوزارة لشركات الأدوية، بموافقتها على رفع الدواء بنسبة 10% من إجمالى حصيلة الأدوية التي تنتجها الشركات محلية الصنع، بواقع 10 أدوية من كل 100 صنف تنتجهم الشركة.

كما خاطبت الوزارة شركات الأدوية بموافقتها على رفع الأسعار بنسبة 15% من الأدوية المستوردة، بحد أدنى فى الحالتين 5 أدوية، ولا يوجد حد أقصى، وطالبت “الصحة” الشركات بضرورة إرسال قوائم الأدوية التي تنتجها لاتخاذ قرار الزيادة.

فيما أكد عدد من رؤساء الشركات لـ”يحدث فى مصر”، أن عدد كبير من الشركات  تحفظوا على قرار الوزارة، ودعوا لاجتماع طارئ باتحاد الصناعات غدا لاتخاذ القرار النهائى بشأن مخاطبات وزارة الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً