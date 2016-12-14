أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصادر أمنية : تحديد هوية 2 من المتورطين فى حادث استهداف تمركزين أمنيين أمام مسجد السلام بالهرم

Google+ Print
مصادر أمنية : تحديد هوية 2 من المتورطين فى حادث استهداف تمركزين أمنيين أمام مسجد السلام بالهرم مصادر أمنية : تحديد هوية 2 من المتورطين فى حادث استهداف تمركزين أمنيين أمام مسجد السلام بالهرم

انفجار – أرشيف

بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى أقل من 24 ساعة فى كشف النقاب عن المتهمين فى حادث الكنيسة البطرسية الارهابى ،كشفت مصادر أمنية لبرنامج “يحدث فى ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، عن توصل فريق البحث المشكل من قطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام، ومباحث الجيزة، لتحديد هوية 2 من المتهمين المتورطين فى استهداف التمركزين الأمنيين أمام مسجد السلام بشارع الهرم، والذي أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين.
> وأكدت المصادر لـ”يحدث فى مصر”، أنه تم إعادة استجواب عدد من المقبوض عليهم ممن ينتمون إلى ما يسمى بـ”حركة حسم” الإرهابية، والتى تبنت الحادث الإرهابي، بالإضافة إلى القبض على 15 مشتبها بارتبطاهم بالجناه، وإن التحقيقات معهم قادت الأجهزة الأمنية الى تحديد هوية المتورطين فى الحادث الارهابى.
> وأوضحت المصادر لـ”يحدث فى مصر”، أنه بيتم حاليا تجهيز عدد من المأموريات لمداهمة الأماكن التي يتردد عليها الجناة لضبطهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً