مصادر أمنية : تحديد هوية 2 من المتورطين فى حادث استهداف تمركزين أمنيين أمام مسجد السلام بالهرم

بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى أقل من 24 ساعة فى كشف النقاب عن المتهمين فى حادث الكنيسة البطرسية الارهابى ،كشفت مصادر أمنية لبرنامج “يحدث فى مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، عن توصل فريق البحث المشكل من قطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام، ومباحث الجيزة، لتحديد هوية 2 من المتهمين المتورطين فى استهداف التمركزين الأمنيين أمام مسجد السلام بشارع الهرم، والذي أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين.

> وأكدت المصادر لـ”يحدث فى مصر”، أنه تم إعادة استجواب عدد من المقبوض عليهم ممن ينتمون إلى ما يسمى بـ”حركة حسم” الإرهابية، والتى تبنت الحادث الإرهابي، بالإضافة إلى القبض على 15 مشتبها بارتبطاهم بالجناه، وإن التحقيقات معهم قادت الأجهزة الأمنية الى تحديد هوية المتورطين فى الحادث الارهابى.

> وأوضحت المصادر لـ”يحدث فى مصر”، أنه بيتم حاليا تجهيز عدد من المأموريات لمداهمة الأماكن التي يتردد عليها الجناة لضبطهما.