المدير الفني لغرفة صناعة الدواء يطالب برفع أسعار 30% من الأدوية

قال الدكتور علي الغمراوي، المدير الفني لغرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن موافقة وزارة الصحة على زيادة أسعار الدواء بقيمة 10% للمحلي بواقع 10 أدوية من كل 100 صنف تنتجهم الشركة، وزيادة الأسعار بنسبة 15% من الأدوية المستوردة بحد أدنى 5 أدوية، هي خطوة مشكورة وجيدة للوزارة، إلا أنها لا تفي بالغرض.

وأضاف “الغمراوي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن توافر الدواء في السوق المصري مرتبط بزيادة الأسعار، مؤكدا أنه لابد من من زيادة أسعار 30% من الأدوية خلال المرحلة المقبلة حتى تستطيع الشركات الاستمرار في الإنتاج.

> كانت كشفت مصادر بوزارة الصحة لـبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، عن مخاطبة الوزارة لشركات الأدوية، بموافقتها على رفع أسعار الدواء بنسبة 10% من إجمالى حصيلة الأدوية التي تنتجها الشركات محلية الصنع، بواقع 10 أدوية من كل 100 صنف تنتجهم الشركة..