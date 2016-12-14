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4 عطور مثيرة تدفع زوجك الى الجنون

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الأربعاء 14-12-2016 16:16

هل تبحثين عن جو رومانسي مميز تأسرين فيه قلب زوجك وتعيشين معه ليلة كالأحلام؟ لا تبحثي كثيراً عن الطريقة، فـ"سيِّدتي نت" سيقدمها لك على طبق من ذهب، كل ما عليك فعله هو اختيار أحد هذه العطور الجذابة الرائعة لتأسري قلب زوجك وتدفعيه إلى الجنون بك.
إليك أبرز هذه العطور الجديدة التي ستثير زوجك في الحال:


1.:Twisted Peppermint- Bath & Body Worksهو عطرملائم لكل الأوقات والمناسبات، وتستطيع الرشة الواحدة منه أن تعمل كالسحر وتعطيك رائحة لا مثيل لها، فهو مزيج من رائحة النعناع والفانيليا الجذابة، ويؤكد لك "سيِّدتي نت"أنك لن تستغني عنه أبداً بعد تجربته أول مرة،كما أنه من العطور المعقولة في السعر،لذا يمكن اقتناؤه سريعاً دون أي ادخار.
2:Tease Eau de Parfum by Victoria’s Secret تتميز عطور فيكتوريابالجاذبيةوالرقي.عند وضعك لهذا العطر ستشعرين أنتِ ومن حولك بالإثارة والمرح، وسينجذب إليك زوجك في الحال،فهو مزيج من رائحة الفانيليا والكمثرى وزهور الغاردينيا.
3.Pink Sugar by Aquolina:هذا العطر هو مزيج من رائحة الورود الجذابة، والتي ستناسبك في الأوقات المسائية الحميمة، وبالأخص عندما تقومين بعمل حفلة عشاء لزوجك، فهذا العطر سيكون ساحراً في هذه المناسبة،وهو مزيج من رائحة الفراولة والفانيليا والكراميل الغنية بالأنوثة والجاذبية.
4.Mad About You by Bath & Body Works:هي رائحةأنثوية مثالية للأوقات الرومانسية التي ستشعر زوجك بالجنون، لذلك فهي تعرف برائحة الحب، وهي مزيج من رائحة الفانيليا الناعمة والمسك والمشمش.

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سيدتي