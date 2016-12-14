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حيل الدمية المدهشة لتكبير العين والنتائج صادمة

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الأربعاء 14-12-2016 18:58

تعشق المرأة العيون الكبيرة التي تعيش معها قصة جمال منذ الطفولة. إذ أن الأميرات في أفلام الأطفال كن يتميزن بالعيون الكبيرة،كما أن الدمى كانت مكحلة باللون الأبيض. من هنا، لا بد لكل سيدة أن تدرك كيفية تطبيق مكياج عيون الدمية للحصول على عين كبيرة وجذابة. جربي هذه الخطوات وأخبرينا عن النتائج:


1الكحل البيج أو الأبيض
من المعروف أن الكحل الأبيض داخل العين يجعلها تبدو أكبر. من هنا، لا بد، قبل الانتقال إلى الخطوات الأخرى، من تطبيق الكحل الأبيض أو البيج داخل الجفن السفلي للعين. هذا اللون سيكسر إطار العين ويجعلها تبدو أوسع.

2.الماسكرا على الرموش السفلى
الاهتمام بالجفن السفلي لا يقتصر على الكحل الأبيض، وإنما من الضروري تطبيق الكونسيلر الداكن أولاً لإخفاء كل الهالات السوداء التي من شأنها أن تجعل العين تبدو أصغر، من ثم إشراق حول العين بالكونسيلر الفاتح مع القليل من البودرة لمنع ظهور الخطوط. وبعدها، يمكن تطبيق الماسكرا على الرموش السفلى.

3.الظلال الأبيض
انتشرت خدعة تطبيق الظلال الفضي أو الأبيض عند الزاوية الداخلية للعين ما يجعلها تبدو أكبر. لكن الخدعة الجديدة ستمنحك نتائج أفضل وهي تقتصر على قلم كحل باللون الذهبي الفاتح مع بودرة الهايلايتر. ضعي القليل من الكحل على الزاوية الداخلية للعين، ثم ضعيبودرة الهايلايتر لنتائج مدهشة.

4.كيفية استخدام الرموش المستعارة
لا شك أن الرموش المستعارة تجعل العين تبدو أكبر، لكن الخدعة القديمة في تطبيق الرموش على طول خط العين كانت تجعل العين مصطنعةوتترك ظلالاً داكنة على الجفن السفلي. من هنا، ننصحك بقص الرمش بشكل يغطي فقط القسم النصفي من خط الرموش العلوية. جربيها وستلحظين الفرق.

5.الأي لاينر المزدوج
هذه الخدعة الأخيرة هي الأصعب والأهم فهي التي ستغير شكل العين كلياً. عليك استخدام لونين من الأي لاينر: الأول باللون الأسود والثاني بلون فاتح كالأخضر أو الأزرق. ارسمي أولاً أي لاينر القطة باللون الأسود، من ثم انتقلي إلى اللون الآخر لسحب الأي لاينر من الزاوية الخارجية للعين بشكل يرفعها نحو الحاجب ويجعلها تبدو أكبر.

هذه الخطوات ستمنحك عيون الدمى والأميرات لنظرة مشرقة.

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سيدتي

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