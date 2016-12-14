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السجن المشدد 10 سنوات لهارب وشقيق زوجته لإطلاقهم النار على الشرطة ببني سويف ‎

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السجن المشدد 10 سنوات لهارب وشقيق زوجته لإطلاقهم النار على الشرطة ببني سويف ‎ السجن المشدد 10 سنوات لهارب وشقيق زوجته لإطلاقهم النار على الشرطة ببني سويف ‎

أرشيفية

المراسل- محمد شعبان

أصدرت محكمة جنايات بني سويف اليوم برئاسة المستشار عماد نجدي حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات علي لهارب من تنفيذ حكم بسجن الفيوم العمومي وشقيق زوجته لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وإطلاقهم نيران تجاه قوات الشرطة أثناء ضبطهما.

وضبطت قوات الشرطة كلا من نصر ،م ،ن 36 عام عامل هارب من سجن الفيوم العمومي وشقيق زوجته أحمد، م، د 28 سنة سائق في أحد المناطق الجبلية بشرق النيل بقرية جزيرة أبوصالح عقب ورود معلومة عن تواجدهم.

وتبين بالكشف عن المتهمين أن الاول هارب من سجن الفيوم العمومي في القضية رقم 122620 لسنة 1999 جنايات الواسطي قتل عمد ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد ومحكوم عليه في قضية أخري دائرة مركز ناصر 2011 سرقة بالإكراه بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5649 لسنة 2012 جنح مركز اطفيح سرقة بالإكراه، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في إصابة كل من النقيب أحمد مكي معاون مباحث مركز شرطة إهناسيا وشرطي سري رفيق سيد وقتل رمضان عبدالمولي من قوة مباحث إهناسيا، وضبطت القوة بحوزة المتهمين أسلحة نارية وذخائر وسيارتين ربع نقل بدون لوحات معدنية.

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