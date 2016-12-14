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المعارض القطري خالد الهيل يكشف كواليس تصوير الجزيرة لفيلم العساكر بمعسكرات الصاعقة القطرية

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المعارض القطري خالد الهيل يكشف كواليس تصوير الجزيرة لفيلم العساكر بمعسكرات الصاعقة القطرية المعارض القطري خالد الهيل يكشف كواليس تصوير الجزيرة لفيلم العساكر بمعسكرات الصاعقة القطرية

يستضيف برنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، في حلقة اليوم الأربعاء، المعارض القطري خالد الهيل، والذي يتحدث عن العديد من الملفات الخاصة بعلاقة قطر ومصر،ويكشف الهيل كواليس وأماكن تصوير الجزيرة لفيلم “العساكر” داخل إحدى المناطق العسكرية القطرية، المخصصة للحرس الأميري والصاعقة.

كما يكشف كواليس علاقة إعلام قناة الجزيرة بالدولة وعدم وجود الرأي الآخر على شاشاتها كما تدعي، ويتحدث عن كواليس دفع أموال لأعضاء الفيفا مقابل حصول قطر على تنظيم كأس العالم لكرة القدم، رغم أن البنية التحتية في هذا المجال غير مهيئة لذلك.

ويفتح المعارض القطري خالد الهيل العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر، وعلاقتها بالمخابرات الأمريكية.

يذاع برنامج الحياة اليوم، على فضائية الحياة المصرية الساعة السابعة مساء يوميا، عدا الجمعة في السادسة مساء.

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