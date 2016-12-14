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رئيس جريدة البورصة : «حصر أموال الاخوان» تتحفظ على 5000 جنيه من رصيدي

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رئيس جريدة البورصة : «حصر أموال الاخوان» تتحفظ على 5000 جنيه من رصيدي رئيس جريدة البورصة : «حصر أموال الاخوان» تتحفظ على 5000 جنيه من رصيدي

وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم

اعتبر مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة جريدتي البورصة والديلي نيوز قرار التحفظ على أمواله وأموال المؤسسة بأنه إجراء تحفظي لحين ما تضح الحقيقة ونحن نثق فى أنفسنا جيدا، وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي على قناة العاصمة 2: لا نعرف سبب التحفظ على أموالنا ولا يوجد من يستفسر عن أى شئ ولم يوجه لنا أى سؤال أو استفسار حول أى شئ؟

وأكد “صقر” نحن نتعامل بشكل واضح ولا نعمل فى الخفاء ونحن مؤسسة من أكبر الصحف الاقتصادية فى كلها، ونتواصل مع كل الوزراء والحكومة بشكل كامل فى العمل والمؤتمرات ورئيس الوزراء يرعي كثير من المؤتمرات التى نقوم بها وأخرها كان أمس وبالتالى لا يوجد اى ملاحظات على أدائنا فى أى وقت .

وتابع لا أظن أنني مصنف ولا أنتمي إلى أى فصيل فى مصر وليس لدينا أى عمل سياسي ولم نوجه أى رسالة سلبية ضد الوطن فى أى وقت من الاوقات واستطرد: أحيطك علما أن الديلي نيوز حصلت على مقالين كتبهم الرئيس لنا فى رسائل وجهها للمستثمرين وتم ترجمته فى عدة دول.

وقال تم التحفظ على أموالى والتى تقدر بـ 5000 جنيه فقط فى احد البنوك.

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