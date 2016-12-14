السيطرة على حريق محدود بأحد المطاعم الشهيرة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

شب حريق محدود اليوم، الأربعاء، داخل غرفة بأحد المطاعم الشهيرة، بشارع الجمهورية بالمنصورة، وتم السيطرة عليه.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد مروان عبد المعطى مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق محدود أسفل إحدى المطاعم العالمية الشهيرة بشارع الجمهورية، وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ، وتبين أن الاشتعال قادم من غرفة صغيرة أسفل مطبخ المطعم ويوجد به بعض المخلفات التابعة للمطعم، وتم السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية إلى احتمال حدوث ماس كهربائى وتم تحرير محضر بالواقعة.