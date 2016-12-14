بالفيديو..«القرموطي» يظهر بحزام ناسف على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بحزام ناسف ربطه على بطنه.

وقام “القرموطي” بمحاكاة لمقال الكاتب حسين القاضي “كيف تكون داعشي” وكيف ينضم المواطنون إلى داعش وظهر بديكور خاص لثلاثة أبواب الاول باب الاسرة والثاني باب الأزهر والثالث باب داعش.

وقال القرموطي الباب الأول باب الأسرة يخرج منه أى شخص بعد أن يفشل فى الحصول على معلومة أو ترد على الاسئلة التى تدور فى ذهنك، ومن ثم يذهب المواطن للباب الثاني باب الازهر وهو باب للأسف الآن لم يعد يتسق مع أفكار الواقع ولا يقدم الأمان الديني للمواطنين وبالتالى يضطر المواطن يذهب إلى الباب الثالث باب داعش وهو باب اتشح بالسواد دخله المواطن بعد أن فشل فى الحصول على اجابة لأسئلته وأفكاره التى تتبناها داعش بل وتقدم داعش له اجابات وتحببه فى أفكارها بالمال والجنة والحور العين ومجاورة النبيين والشهداء والصديقين.

ودخل “القرموطي” باب داعش ودار بينه وبين أحد أنصار داعش الحوار التالى أهلا بك من أين جئت فرد القرموطي جئت من القاهرة، فرد الداعشي سنبشرك بالجنة والحور العين والمال الكثير ومن النساء ما تشتهي من السبايا ومما تشتهي وتريد ولكن نريد منك أن تعمل لأخرتك فاذهب وافعل ما ترضي به الله ورسوله فقام الداعشي بوضع الحزام على بطن “القرموطي” كي ينفجر فى الكنيسة من أجل الجنة .

وأخيرا قال “القرموطي” حاولوا أن تفتحوا حوار السجون مع كل الشباب المتواجدين فى السجون وحوار مع الإعلام وحوار فى الشارع وإلا سنجد من يفجر نفسه فى السياح والمساجد والكنائس والشوارع.

ودعا “القرموطي” الدولة بكل مؤسساتها أن تحمي الشباب وتحاورهم قبل أن ينفجر الحزام الناسف فى كل مكان.