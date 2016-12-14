نشرةONA..سمير صبري على راديو 9090 بـ«ليلة فن»..خالد عليش ببرنامج ترفيهي على النهارone

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب ، في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E ، اليوم، الفنان يوسف الشريف، في تمام التاسعة والنصف ، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM..للمزيد

قال الفنان سمير صبري إن إحدى شركات الإنتاج تتفاوض معه حول تقديم سهرة أسبوعية بعنوان” ليلة فن”..للمزيد

قال الإعلامي خالد عليش، مقدم برنامج ” نهار جديد”، إن أخر حلقات البرنامج ستكون غدًا الخميس..للمزيد

تستضيف الإعلامية حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج” عسل أبيض”، على قناة “TEN” الدكتور زاهي حواس، خلال حلقة اليوم..للمزيد