أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نشرةONA..سمير صبري على راديو 9090 بـ«ليلة فن»..خالد عليش ببرنامج ترفيهي على النهارone

Google+ Print
نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب ، في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E ، اليوم، الفنان يوسف الشريف، في تمام التاسعة والنصف ، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM..للمزيد

الإعلامي الكبير عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

قال الفنان سمير صبري إن إحدى شركات الإنتاج تتفاوض معه حول تقديم سهرة أسبوعية بعنوان” ليلة فن”..للمزيد

سمير صبري

سمير صبري

قال الإعلامي خالد عليش، مقدم برنامج ” نهار جديد”، إن أخر حلقات البرنامج ستكون غدًا الخميس..للمزيد

خالد عليش – أرشيفية

خالد عليش – أرشيفية

تستضيف الإعلامية حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج” عسل أبيض”، على قناة “TEN” الدكتور زاهي حواس، خلال حلقة اليوم..للمزيد

زاهي حواس

زاهي حواس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017