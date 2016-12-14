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روسيا تمنع مجلس الأمن من الإشادة بجهود بان جي مون في دعم حقوق المثليين

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روسيا تمنع مجلس الأمن من الإشادة بجهود بان جي مون في دعم حقوق المثليين روسيا تمنع مجلس الأمن من الإشادة بجهود بان جي مون في دعم حقوق المثليين

بان كي مون

منعت روسيا مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء من توجيه الشكر للأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان جي مون لدعمه حقوق المثليين بوجه خاص خلال السنوات العشر التي أمضاها في منصبه.

وبحسب رويترز قال الدبلوماسيون إن روسيا اعترضت على هذه العبارة. ووافق المجلس عوضا عن ذلك على بيان جاء فيه أنه بسبب ترويج بان لحقوق الإنسان أصبح صوت “الجماعات الأكثر عرضة للخطر والمهمشة مسموعا أكثر وتتلقى دعما أكبر من الأمم المتحدة.”

وكان بان منذ وقت طويل داعما لحقوق المثليين والسحاقيات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا لكنه كان يواجه معارضة من الدول الأفريقية والعربية والإسلامية بالإضافة إلى الصين وروسيا.

واجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا لتكريم بان الذي ستنتهي ولايته في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأرادت الولايات المتحدة أن يضم بيان المجلس عبارة “بفضلك سيادة الأمين العام أصبح للشبان والنساء والمثليين والسحاقيات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا صوت مسموع ويحظون بالمساعدة واليوم تبدو أصواتهم أعلى وأقوى في هذا المقر وحول العالم.”

 

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