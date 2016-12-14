تفحم ثلاثة أطفال أشقاء بعد احتراق منزلهم بالمنصورة بسبب ماس كهربائى

لقى ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم، اليوم، الأربعاء، بعد احتراقهم داخل منزلهم بقرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة.

وبدأت الواقعة بتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد سيد خشبة، مفتش مباحث مركز المنصورة، بنشوب حريق بقرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، وعلى الفور انتقل الرائد رامى الطناوى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم استدعاء سيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اشتعال النيران فى منزل مكون من طابق واحد و”معرش بسدة” ملك محمد جمال صقر فلاح، وتبين مصرع كل من نادية 7 سنوات، وحنين 5 سنوات، ويارا 6 أشهر، محترقين داخل المنزل، وبالفحص والتحرى تبين بنشوب حريق نتيجة حدوث ماس كهربائى نتج عن سوء الأحوال الجوية، أدى إلى تطاير شرارة كهربائية على المنزل، فاشتعل سقف المنزل كونه من الخشب، وأدى إلى احتراق المنزل بالكامل.

وبسؤال والد الأطفال المتوفين، أكد أنه كان يعمل فى الأرض وقت الحريق، وإن الأم كانت فى السوق لشراء بعض طلبات المنزل، وتم تحرير المحضر رقم 11102 إدارى مركز المنصورة، وتم عرضه على النيابة العامة، والتى أمرت بدفن الجثة، وانتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق.