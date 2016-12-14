استمرار تخفيضات رسوم العبور لناقلات البترول بقناة السويس حتى نهاية 2017

قررت هيئة قناة السويس استمرار منح ناقلات البترول العملاقة العابرة لقناة السويس بالتكامل مع مد خط أنابيب البترول السوميد والتي تعبر على طريق الخليج العربي والخليج الأمريكي والبحر الكاريبي تخفيضات على رسوم العبور في رحلتها الدائرية المحملة والفارغة لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2017 .

وأكدت هيئة قناة السويس في بيان لها – أن الهدف من تلك التخفيضات تشجيع الناقلات لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح , حيث تمنح القناة ناقلات البترول العملاقة المارة بالقناة والتي تقوم بتفريغ جزء من حمولتها بخط أنابيب السوميد وتزيد حمولتها عن 250 ألف طن , والقادمة من مناطق جنوب قناة السويس تخفيضات في رسوم العبور للقناة.

وكانت الهيئة قد قررت السماح للناقلات العملاقة للبترول المحملة القادمة من الجنوب بسداد رسم شامل قدره 155 ألف دولار أمريكي متضمن رسوم القاطرات ورسوم التأخير عن اللحاق بالقافلة ورسوم الحجز بالقافلة.

وفي حالة عودة الناقلة من الشمال فارغة فإنها تسدد رسما شاملا قدره 230 ألف دولار أمريكي متضمن رسوم القاطرات ورسوم التأخير عن اللحاق بالقافلة ورسوم الحجز بالقافلة.

أ ش أ