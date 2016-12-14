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وزير الصحة: قانون التأمين الصحي وصل محطته الأخيرة وأتمنى تطبيقه العام القادم

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وزير الصحة: قانون التأمين الصحي وصل محطته الأخيرة وأتمنى تطبيقه العام القادم وزير الصحة: قانون التأمين الصحي وصل محطته الأخيرة وأتمنى تطبيقه العام القادم

الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، أن قانون التأمين الصحي وصل إلى محطته الأخيرة بعد جهود كبيرة قامت بها وزارة الصحة.. لافتا إلى أنه يتمنى تطبيقه بداية العام القادم بعد إقراره من مجلس النواب نظرا لكونه يمثل النقلة الحقيقية في النظام الصحي في .

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء, خلال ورشة العمل على هامش المؤتمر الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج تحت شعار “مصر تستطيع” والمنعقد بالغردقة في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر الحالي, ونظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وشبكة تلفزيون النهار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

ومن جانبه عقد الخبير المصري الألماني الدكتور هشام عاشور, رئيس مركز سرطان الثدي بولاية النوردراين بألمانيا ورئيس مركز غرب ألمانيا للجراحات الترميمية النسائية والمستشار القانوني الطبي لنقابة الأطباء في ولاية غرب ألمانيا والمدعو ضمن العلماء والخبراء في المؤتمر, محاضرة عن نظام التأمين الصحي في ألمانيا وكيفية الاستفادة منه في مصر.

وعبر الدكتور هشام عاشور أستاذ أمراض النسا عن سعادته بالتجربة مع وزارة الصحة وأضاف أن الأطباء كانوا في حماس شديد للتعلم والاستفادة, وقال هكمل المشوار مع وزارة الصحة لأنها بيتنا.

أ ش أ

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