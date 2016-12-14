بوتين وإردوغان يتفقان على بذل جهود مشتركة لإخلاء شرق حلب

قالت مصادر بالرئاسة التركية إن الرئيس طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي يوم الأربعاء على بذل جهود مشتركة لبدء إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من شرق حلب في أقرب وقت ممكن.

وبحسب رويترز أكد بوتين وإردوغان على الحاجة لمنع انتهاك وقف إطلاق النار الذي توسط البلدان للتوصل إليه يوم الثلاثاء.

وتوقفت عمليات الإجلاء في وقت سابق يوم الأربعاء بعدما طرحت إيران حليفة الحكومة السورية شروطا جديدة مما أدى إلى استئناف القتال بين الحكومة والمعارضة.

وأبلغ إردوغان الرئيس الروسي بأن تركيا مستعدة للقيام بكل الإجراءات الممكنة لتوفير أماكن إيواء ومساعدات إنسانية بعد فتح ممرات آمنة.