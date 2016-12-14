السعودية ترحل 35 مصرياً لمخافتهم شروط العمل الإقامة

شيماء مصطفى

يعمل الكثير من أولادنا بالبلاد العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية والتي يوجد بها اكبر عدد من العاملين المصريين ولذلك يهتم الكثير من المصريين بمعرفة اخر الأخبار عن العمالة المصرية خاصة بعد ان ظهرت شائعات عن ترحيل السعودية للعمالة المصرية الموجودة لديها بعد وجود خلافات بين السعودية ومصر .

ولقد قامت المملكة العربية السعودية بترحيل عدد 35 عامل مصري إلى الأراضي المصرية وذلك لمخالفتهم شروط العمل والإقامة ، وتبين من خلال التحقيقات أن هؤلاء المصريين تم ترحيلهم إلي مصر نتيجة لوجود خلافات بينهم وبين الكفلاء الذين يعملون لديهم وهذه الخلافات جعلتهم يهربون من الكفلاء للبحث عن عمل في أماكن اخري وقد تم القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر بعد أن صدرت لهم وثائق سفر من السفارة المصرية بالسعودية.

وقد أعلنت مصادر أمنيه في مطار القاهرة الدولي أن المرحلين وصلوا علي متن طائرة تابعة للخطوط السعودية رقم 301 والقادمة من جدة ، وقد أمر مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

شبكةعيونالإخبارية

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