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الشرقية للدخان تعلن عن موقفها من زيادة أسعار السجائر

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الشرقية للدخان تعلن عن موقفها من زيادة أسعار السجائر الشرقية للدخان تعلن عن موقفها من زيادة أسعار السجائر

أعلن محمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان ، بأن الارتفاع الذي لحق ببعض السجائر منذ امس ومعظمها سجائر مستوردة، يأتي بسبب ارتفاع الدولار بالبنوك المصرية وتخطيه حاجز 18 جنيهاً ببعض البنوك.

وأضاف بأن شركة الشرقية للدخان، لن تقوم برفع السجائر “سجائر الغلابة”، وذلك لأنها لديها مخزون كبير للتبغ المستورد قبل إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، ولن يتم رفع أسعار سجائر الشركة حتى يتم نفاذ هذا المخزون.

وأشار بأن الشركة تحافظ على محدودي الدخل والفقراء، وإذا كان هناك زيادة سوف تكون على المدى البعيد، إنما السجائر المستوردة والتي زادت تمس الطبقة العليا وأصحاب الدخول المرتفعة، مؤكداً بأن سجائر “كليوباترا” لن يتم رفع أسعارها.

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