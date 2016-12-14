وزير الصحة يتوقع تطبيق قانون التأمين الصحي العام القادم

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين, أن قانون التأمين الصحي وصل إلى محطته الأخيرة بعد جهود كبيرة قامت بها وزارة الصحة.. لافتا إلى أنه يتمنى تطبيقه بداية العام القادم بعد إقراره من مجلس النواب نظرا لكونه يمثل النقلة الحقيقية في النظام الصحي في مصر.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء, خلال ورشة العمل على هامش المؤتمر الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج تحت شعار “مصر تستطيع” والمنعقد بالغردقة في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر الحالي, ونظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وشبكة تلفزيون النهار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه عقد الخبير المصري الألماني الدكتور هشام عاشور, رئيس مركز سرطان الثدي بولاية النوردراين بألمانيا ورئيس مركز غرب ألمانيا للجراحات الترميمية النسائية والمستشار القانوني الطبي لنقابة الأطباء في ولاية غرب ألمانيا والمدعو ضمن العلماء والخبراء في المؤتمر, محاضرة عن نظام التأمين الصحي في ألمانيا وكيفية الاستفادة منه في مصر.

وعبر الدكتور هشام عاشور أستاذ أمراض النسا عن سعادته بالتجربة مع وزارة الصحة وأضاف أن الأطباء كانوا في حماس شديد للتعلم والاستفادة, وقال هكمل المشوار مع وزارة الصحة لأنها بيتنا.

أ ش أ