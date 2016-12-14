مدرب أسوان بعد الخسارة من الإسماعيلى: اللاعبون كانوا خارج الخدمة

أعرب محمد عامر، المدير الفنى لنادى أسوان، عن عدم رضاه من أداء لاعبى فريقه أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز الدروايش بـ5 أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف عامر فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "لاعبو أسون كانوا مفتقدين التركيز اليوم وكانوا خارج الخدمة بالإضافة إلى الأخطاء الدفاعية الكثيرة التى ارتكبوها وسط الملعب".

وتابع المدير الفنى لأبناء الجنوب: "لم أستطع أن أخرج اللاعبين من فرحة التعادل مع الزمالك الجولة الماضية" متابعًا: سأعمل على معالجة الأخطاء والسلبيات فى المباريات المقبلة وسأستغل فترة توقف الدورى".