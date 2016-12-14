أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

جنرال أمريكي: الأسلحة التي وقعت في يد «داعش» في تدمر تهدد قواتنا

Google+ Print
جنرال أمريكي: الأسلحة التي وقعت في يد «داعش» في تدمر تهدد قواتنا جنرال أمريكي: الأسلحة التي وقعت في يد «داعش» في تدمر تهدد قواتنا

 أرشيفية

قال قائد القوات الأمريكية التي تقاتل تنظيم داعش إن الأسلحة التي استولى عليها التنظيم في مدينة تدمر السورية تشكل تهديدا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة لكنه أوضح أنه يمكن احتواء التهديد.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند في إفادة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عبر دائرة تلفزيونية إن الأسلحة التي وقعت في أيدي التنظيم حين سيطر على تدمر تشمل عربات مدرعة وأسلحة دفاع جوي.

وقال تاونسند “لست متأكدا بالضبط…ما الذي استولوا عليه هناك. نعتقد أن ذلك يشمل بعض العربات المدرعة والعديد من المدافع وغيرها من الأسلحة الثقيلة وربما بعض أسلحة الدفاع الجوي.”

وتابع قائلا “أي شي سيطروا عليه يشمل في الأساس تهديدا للتحالف لكن نستطيع احتواء تلك التهديدات وسوف نفعل.”

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية ستضرب الأسلحة عندما تحين الفرصة. وقال إن القتال بين القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا وبين المعارضة السورية في حلب لن تؤثر بدرجة كبيرة على الأرجح على جهود تدعمها الولايات المتحدة لطرد التنظيم من الرقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا