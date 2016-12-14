جنرال أمريكي: الأسلحة التي وقعت في يد «داعش» في تدمر تهدد قواتنا

قال قائد القوات الأمريكية التي تقاتل تنظيم داعش إن الأسلحة التي استولى عليها التنظيم في مدينة تدمر السورية تشكل تهديدا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة لكنه أوضح أنه يمكن احتواء التهديد.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند في إفادة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عبر دائرة تلفزيونية إن الأسلحة التي وقعت في أيدي التنظيم حين سيطر على تدمر تشمل عربات مدرعة وأسلحة دفاع جوي.

وقال تاونسند “لست متأكدا بالضبط…ما الذي استولوا عليه هناك. نعتقد أن ذلك يشمل بعض العربات المدرعة والعديد من المدافع وغيرها من الأسلحة الثقيلة وربما بعض أسلحة الدفاع الجوي.”

وتابع قائلا “أي شي سيطروا عليه يشمل في الأساس تهديدا للتحالف لكن نستطيع احتواء تلك التهديدات وسوف نفعل.”

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية ستضرب الأسلحة عندما تحين الفرصة. وقال إن القتال بين القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا وبين المعارضة السورية في حلب لن تؤثر بدرجة كبيرة على الأرجح على جهود تدعمها الولايات المتحدة لطرد التنظيم من الرقة.