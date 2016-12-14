انتبه.. مشروبات الدايت تحتوى على نوع من السكر يسبب الشراهة فى الأكل

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من سنغافورة أن مشروبات الحمية أو الدايت لا تساعد الناس على فقدان الوزن، لكنها تجعلهم شرهون لتناول الطعام أكثر وأكثر.

وأوضح الباحثون فى الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل "الكولا الدايت" تحتوى على نوع معين من السكر يطلق عليه اسم "الإسبرتام"، وهو له عواقب وخيمة على الصحة، كما أنه يزيد من الرغبة فى تناول الطعام.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام باحثون من سنغافورة بتحليل بيانات أكثر من 30 شخصا يتناولون المشروبات الغازية الدايت أملاً فى فقدان الوزن، ووجدوا أن المحليات الاصطناعية الموجودة فى هذه المشروبات لا تساعدهم على فقدان الوزن بل تجعلهم يفرطون فى تناول الطعام.

وقال الدكتور "سيو ينغ تى"، أستاذ التغذية فى كلية العلوم والتكنولوجيا والبحوث فى سنغافورة، إن هذا البحث يؤكد أن كوبين من المشروبات الغازية يومياً يمكن أن تضاعف مخاطر الإصابة بمرض السكرى، لأنها تحفز الشهية.

وأضاف "جافن بارتينجتون"، المدير العام لجمعية المشروبات الغازية البريطانى، أن اتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضروات واللحوم يعزز الصحة ويقلل من فرص الإصابة بامراض السكر والقلب وانسداد الشرايين.