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الذهب يرتفع اليوم بمقدار 20 جنيه وعيار 21 يصل لمستوي قياسي جديد

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الذهب يرتفع اليوم بمقدار 20 جنيه وعيار 21 يصل لمستوي قياسي جديد الذهب يرتفع اليوم بمقدار 20 جنيه وعيار 21 يصل لمستوي قياسي جديد

واصلت الذهب إرتفاعها لليوم الثالث على التوالي متأثرة بالارتفاع الكبير في في البنوك والذي سجل في بعض البنوك 19 جنيه للبيع و18.55 جنيه للشراء ،  حيث أن هناك إرتباط وثيق بين في وسعر الدولار في البنوك المصرية فكلما أرتفعت أسعار الدولار في البنوك أرتفعت في المقابل الذهب لدي محلات الصاغة.

كذلك فإن سعر الذهب في مصر يتأثر أيضاً بأسعاره في البورصة العالمية فكلما أرتفعت اسعار الذهب في البورصة العالمية أرتفعت أسعار الذهب في مصر والعكس، أما الطلب على الذهب محلياً فتأثيره محدود للغاية على إرتفاع أو انخفاض أسعار الذهب في مصر فجميع محال الصاغة تعاني من ركود واضح في الشراء للدرجة التي جعلت الكثير من أصحاب محال الذهب إتخاذ قرار بإغلاق محالهم.

وعن أخر سعر للذهب فقد أرتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية بمقدار 10 جنيهات ليرتفع جرام الذهب عيار 21 من 590 إلى 600 جنيه وفي التعاملات المسائية أرتفعت أيضاً أسعار الذهب بمقدار 10 جنيهات أخري ليصل إجمالي الارتفاعات في أسعار الذهب حوالي 20 جنيه اليوم.

وعن أسعار الذهب فقد جاءت كالتالي :-

الجرام عيار 18 بسعر 522.85 جنيه ، الجرام عيار 21 ب 610 جنيه ، الجرام عيار 24 بسعر 697.15 جنيه ، الجنيه الذهب بسعر 4880 جنيه.

السعر العالمي للذهب للأوقية ب 1165 دولار بإرتفاع 4 دولارات في أخر تحديث لها.

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