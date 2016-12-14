رئيس مجلس نواب ليبيا يبحث مع وزير الخارجية الروسى سبل دعم الجيش الليبى

كتب - أحمد جمعة

التقى المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى بمقر إقامته فى موسكو، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين فى مقدمتها دعم الجيش الليبى فى حربه ضد الإرهاب، بالإضافة إلى الملف الاقتصادى وكيفية التعاون بين روسيا وليبيا.

قال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى عبد الحميد الصافى فى تصريحات صحفية، إن اللقاء كان مثمرًا للغاية وأظهر تفاهم كبير فى عدد من القضايا والملفات، وأكد القائد الأعلى للجيش الليبى المستشار عقيلة صالح عن إيجابية الدور الروسى تجاه القضايا الليبية وتفهم المسئولين الروس للموقف ومساندة الجيش الليبى فى حربه على الإرهاب.

وأضاف الصافى، أن وزير خارجية روسيا أكد لرئيس البرلمان عن تفهم القيادة الروسية للدور الذى تقوم به الجهات الشرعية فى ليبيا الممثلة فى البرلمان والجيش الوطنى من أجل استقلال الدولة الليبية وتطهير أراضيها من خطر الإرهاب.

وأكد لافروف على دعم بلاده للجيش الوطنى الليبى والقيادات الشرعية فى البلاد، مثمنًا دور القوات المسلحة الليبية فى الدفاع عن سيادة ليبيا وسحق الإرهابيين.

ودعا وزير الخارجية الروسى إلى البحث عن سبل للمصالحة الوطنية فى ليبيا بمراعاة القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن الدولى.

من جانبه شدد رئيس مجلس النواب الليبى على عمق العلاقة بين البلدين وخصوصًا فى الجوانب الأمنية والاقتصادية.