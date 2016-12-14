بالأسماء.. الحبس سنة لـ17 متهما بإهانة القضاء فى قضية مقتل ميادة أشرف

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، بحبس ١٧ متهما، سنة مع الشغل، خلال جلسة محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية “أحداث عين شمس”، والتى أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة مارى جورج والطفل شريف عبد الرؤوف، بتهمة إهانة القضاء.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 ديسمبر الجارى لاستكمال سماع شهود النفى ومرافعة النيابة العامة والمتهمين الذى صدر لهم قرار حبس، وهم: عبد الرحمن نصر الشهير بـ”عبده هوجن” وعلاء غالب وخميس حسن وطارق أحمد السعيد وإسماعيل غالب وإسلام علاء الدين وعمر محمد إسماعيل وهشام ممدوح وحسام حامد وحربى عبد الله وهانى محمد وشهرته “هانى فلاش” وأشرف عبد الفتاح ومحمد على ومروان هشام ومصطفى هاشم وأسامة عبد الحميد وأحمد فتحى.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل والعمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.