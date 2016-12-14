بالصور.. شارع المدارس بحى شرق شبرا الخيمة يتحول لمقالب قمامة

القليوبية – محمد قاسم

"مش عاوزين غير أننا نمشي في شوارع نظيفة ونستنشق هواء نقيا " بتلك الكلمات بدأ أهالي حي شرق شبرا الخيمة يرون تفاصيل مأساة يعيشون فيها يوميا أثناء سيرهم بالشوارع بسبب تراكم القمامة بها خاصة أمام المدارس

ورصد "اليوم السابع" تراكم كميات كبيرة من القمامة في عدد من شوارع حى شرق شبرا الخيمة مما أثار غضب سكان المنطقة وتخوفهم من ترك هذه القمامة لفترات طويلة مما يعرضهم وأطفالهم بالإصابة بأمراض عديدة.

وفي البداية قال "مصطفي خير " – مدرس - تحولت معظم الشوارع في حي شرق شبرا الخيمة إلي مقالب للقمامة لإلقاء المخلفات بجميع أنواعها فضلا عن إضرام النيران بها وينتج عنها ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى المواطنين قائلا: " أطفالنا أصابهم المرض بسبب القمامة ".

وأكد "محمود غنيم " – موظف – أنا كل يوم وأنا رايح الشغل استنشق هواء ملىء بالأمراض بسبب انتشار القمامة فى الشوارع وأمام منازل ومحلات المواطنين الذين اصبحوا يستنشقون جميعا هواء ملوثا ورائحته كريهة بسبب تراكم القمامة وعدم قيام عمال النظافة بجمعها بشكل منتظم.

وقالت "سميرة مصطفي " – ربة منزل - نحن نعيش يوميا في كارثة تهدد صحتنا وصحة أطفالنا وقدمنا العديد من الشكاوي لرئيس حي شرق شبرا الخيمة حتي ينقذنا مما نحن فيه ولم نجد أحدا من المسئولين يشعر بنا ويتدخل لحل تلك الأزمة قائلة " لو رئيس الحي ساكن هنا كنا الوضع أصبح مختلف "

وأكد الأهالى نحن لا نريد سوي أن يشعر بنا المسئولين ويكونوا حريصين علي صحة المواطنين فهل من المعقول أن نتقدم أكثر من مرة بشكاوى لإنقاذنا من تلك الأزمة و لم نجد حتى الآن أى مسئول يقف بجوارنا ويستجيب لشكوانا

وطالب أهالى حى شرق شبرا الخيمة اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية سرعة التدخل وإصدار تكليفات للواء بلاسي فتحي رئيس حى شرق شبرا الخيمة بعمل حملات مستمرة بالمنطقة ورفع تلك القمامة حفاظا على صحتهم وأطفالهم وتجميل المظهر الحضارى