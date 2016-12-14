مجلس النواب: لن يظهر على شاشة التليفزيون سوى المنتمين لنقابة الإعلاميين

قال الدكتور على عبدالعال – رئيس مجلس النواب، إن قانون نقابة الإعلاميين سيقضى على فوضى الإعلام ولن يظهر على الشاشة سوى من يمارس المهنة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الاعلاميين.

> ووجه “عبدالعال” – الشكر لرجال الجيش والشرطة على مواجهتم للعناصر الإرهابية، مشيدًا بسرعة كشف رجال الشرطة لمنفذي تفجير كنيسة البطارسة.

> ووافق مجلس النواب على فرض قيدًا على مزاولة غير الإعلاميين للعمل في إحدى الوسائل الإعلامية تتمثل في الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة وفقا لقانون نقابة الإعلاميين، وذلك في مشروع قانون نقابة الإعلاميين.

> ونص مشروع القانون الإعلامي بكل من يقيد بالنقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية بناءً على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب، وذلك في أي من المجالات الأتية: تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، مراسلة إعلامية، أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.