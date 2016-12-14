البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب أشرف العربى

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء، رفع الحصانة عن النائب الدكتور أشرف العربى فى القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا.

وكان النائب العام قد طلب من المجلس الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية تجاه النائب.

ووجه النائب أشرف العربى الشكر لمكتب المجلس، وقال إن الموضوع معلق منذ عام، ووجد مدى المهنية من الهيئة لتحقيق التوازن بين مصلحتى كنائب وإنفاذ القانون، وتابع قائلا لقد وجدت فى اللجنة التشريعية قامات قانونية.

وأضاف: “أقدم شكرى للأمين العام على تحمله لى فى هذه المشكلة ”.