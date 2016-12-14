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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل “ميادة أشرف” لجلسة 21 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل “ميادة أشرف” لجلسة 21 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود تأجيل محاكمة المتهمين بقتل “ميادة أشرف” لجلسة 21 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود

ميادة أشرف – أرشيفية

مراسل ONA

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة 48 متهمًا من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية “أحداث عين شمس”، والتى أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة مارى جورج والطفل شريف عبد الرؤوف لجلسة 21 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع شهود النفى ومرافعة النيابة العامة

فيما قررت المحكمه حبس عدد من المتهمين ببالقضيه عام مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة المحكمة.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل العمد والشروع فيه، وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

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