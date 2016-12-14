«تشريعية البرلمان» توافق على رفع الحصانة عن خالد بشر لتحريك دعوى جنائية ضده

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.

وكان مكتب المجلس بتاريخ 2 ديسمبر، قد انتهت أيضاً إلى استيفاء الشروط الشكلية وفقا لنص المادتين (357) و(358) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى الطلب المقدم، وإحالة النائب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.