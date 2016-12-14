الاعلان الرسمى لوزارة الإسكان عن بدء حجز وحدات سكنية بنظام التمليك من 14 ديسمبر وحتى 14 يناير

شيماء مصطفى

اعلنت وزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى عن بدء حجز وحدات سكنية بنظام التمليك غير المدعوم ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل حتى 5000 جنيه كاملة والتشطيب وفى مراحل الانتهاء من التنفيذ وذلك بدء من اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016 وحتى يوم 14 يناير 2017 لمدة شهر كامل فى 19 محافظة فى المدن الجديدة بها.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان عن أن الوحدات الجديدة يبلغ سعر الوحدة الإجمالى 180 ألف جنيه يتم دفع مقدم قدره 15 ألف جنيه ويتم استكمال مقدم الحجز إلى 25% كحد أدنى أو 50% كحد اقصى حسب مرتب وسن العميل المتقدم لحجز الوحدة السكنية وطريقة تعامل البنك معه، ويتم سداد باقى المقدم على أقساط ربع سنوية كل 3 شهور قسط يبلغ قيمته 10 آلاف جنيه وأول قسط يتم سداده فى أول مايو 2017.

وصرحت الدكتورة مى عبدالحميد مدير صندوق التمويل الاجتماعى بأن باقى المبلغ بعد سداد المقدم سسوف يتم تقسيطه بقيمة القسط الشهرى ألف جنيه، ويتم سداد مبلغ 150 جنيه مصروفات إدارية لا تسترد فى حالة عدم التخصيص ويتم سداد مقدم الحجز ى بنك الاسكان والتعمير أو مكاتب البريد المميكنة.

وننشر صورة من الاعلان الرسمى لوزارة الأسكان لحجز وحدات سكنية بنظام التميلك الغير مدعوم قيمة الوحدة 180 ألف جنيه ومقدم حجز 15 ألف جنيه ومساحة الوحدة 90 مترر مربع عبارة عن 3 غرف وصالة فى مرحلة الانتهاء من التنفيذ وكاملة التشطيب وبقسط شهرى ألف جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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