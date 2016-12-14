الجيش السوري يسيطر على حي السكري شرق حلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في قادة “حميميم” بسوريا اليوم الأربعاء أن مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين في حلب تقلصت إلى 2.5 كم مربع، وأن الجيش السوري أتم سيطرته على على حي السكري شرق حلب.

وأوضح المركز -في بيان له – أن الجيش السوري حرر بعد ظهر اليوم، حي “السكري” شرق المدينة، وبذلك تقلصت مساحة سيطرة المسلحين.

وأضاف أن القوات السورية “التزمت بوقف إطلاق النار في المناطق الشرقية من حلب لمدة يوم بعد التوصل إلى اتفاق مع المسلحين حول خروجهم من المدينة”.

وتابع أن” الإرهابيين استغلوا هدنة اليوم في سبيل تجميع قواتهم واستئناف القتال، في محاولة لاقتحام مواقع الجيش السوري”.

أ ش أ