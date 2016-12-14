وصول مستلزمات تطوير معامل مدارس شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصل لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مساء اليوم دفعة جديدة من مستلزمات تطوير معامل التكنولوجيا بالمدارس.

وقال الدكتور ابراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى تصريح صحفى، انه فى اطار اهتمام الهلالى الشربينى وزير التعليم بتطوير منظومه التعليم فى المرحلة الاعدادية و بجهود اللواءعبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وصلت الدفعة الأولى من معامل الكمبيوتر الخاصة بالمدارس، وتشمل 480 جهاز كمبيوتر، و48 لاب، و48 شاشه عرض شامله الديسكات والمساعده وجميع التجهيزات.