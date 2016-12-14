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الهلال الأحمر يواصل توزيع مساعدات على مدارس وادي حضرموت

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الهلال الأحمر يواصل توزيع مساعدات على مدارس وادي حضرموت الهلال الأحمر يواصل توزيع مساعدات على مدارس وادي حضرموت

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم حملة توزيع مساعدات مدرسية متنوعة على عدد من مدارس مديرية ساه في وادي حضرموت.

وقام وفد الهيئة برئاسة مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي في وادي حضرموت بتوزيع حقائب وأدوات مدرسية متنوعة على عدد من مدارس مديرية ساه وذلك استمراراً لبرنامج مكثف وضعته الهيئة يشمل عددا من مدارس حضرموت.

و أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي حرص الهيئة على توزيع هذه المساعدات للتخفيف من  أعباء المدارس وتشجيع الطلبة على الاجتهاد وتذليل الصعوبات أمامهم لمواصلة تعليمهم وتقديم التسهيلات الممكنة لتحسين البيئة المدرسية موضحا أن فريق الهلال الأحمر الإماراتي سيواصل جولاته الميدانية اليومية في مختلف مدارس حضرموت لتوزيع المستلزمات الدراسية على الطلبة ضمن الحملة التي دشنتها الهيئة مطلع شهر أكتوبر الماضي.

من جانبه أشاد حسين سالم باجري مدير عام المديرية بالجهود الإنسانية التي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومساهمتها في دعم المشاريع التربوية في حضرموت، مؤكدا الحرص على تدليل جميع الصعوبات وتقديم التسهيلات الممكنة كافة.

من جهتهم أعرب الطلبة عن فرحتهم بزيارة وفد الهيئة لمدارسهم وتوزيع المساعدات المدرسية مؤكدين أهمية هذه المستلزمات فى مساعدتهم على الدراسة والتحصيل معبرين عن شكرهم لهيئة الهلال الاحمر الاماراتية على مساعدتها لهم.
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