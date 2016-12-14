مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 65 بينهم 7 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 65 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 26 من البحيرة و2 من الغربية و6 من سوهاج و2 من أسيوط و3 من كفر الشيخ و2 من بنى سويف و6 من المنيا و6 من الدقهلية و2 من الفيوم و1 من الشرقية و2 من قنا و7 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.