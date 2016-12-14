حبس عاطل 4 أيام ضبط بحوزته 3 كيلو بانجو وبندقية خرطوش فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

قررت نيابة مركز شبين الكوم بالمنوفية، برئاسة المستشار إيهاب صقر رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام، حبس عاطل ضبط بحوزته 130 لفافة بانجو تزن 3 كيلو، وبندقية خرطوش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام "أسامة ا" 35 عامًا ومقيم بقرية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين، وعلى الفور قرر اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحثى برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث، والرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم وبحوزته 130 لفافة بانجو تزن 3 كيلو وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فاتخذت قررها السابق.