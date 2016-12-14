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السادات: تعديلات«حق الشعب»على مشروعي قانوني الهيئات والصحفية الإعلامية لم يلتفت لها

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السادات: تعديلات«حق الشعب»على مشروعي قانوني الهيئات والصحفية الإعلامية لم يلتفت لها السادات: تعديلات«حق الشعب»على مشروعي قانوني الهيئات والصحفية الإعلامية لم يلتفت لها

السادات

عقب موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروعي قانوني الهيئات الصحفية والإعلامية وقانون نقابة الإعلاميين، أكد تحالف حق الشعب – في بيان له- أنه تقدم بتعديلات على مشروعي القانونين ولم يتاح لها الفرصة للمناقشة سواء في لجنة الإعلام ولا بقاعة المجلس وكلها تهدف إلى الحرص على حرية التعبير والصحافة وحرية العمل الإعلامي.

وأوضح النائب محمد أنور السادات، القيادي بالتحالف، أن التعديلات التي تقدم بها التحالف من شأنها وضع ضوابط للأداء المهني يجعل من الإعلام رسالة تنوير وتثقيف لها أهدافها وآلياتها وضوابطها وكذلك ميثاق شرف يهدف إلى حماية الإعلاميين ويلزمهم بالمهنية والحيادية بما يجعلهم يؤدون رسالتهم على أكمل وجه.

وأشار السادات، إلى أن التعديلات التي تقدم بها التحالف لم يتم الإلتفات إليها ومراعاتها على الرغم من أهميتها لكن هذا يتم في أحيان كثيرة ومع مشروعات قوانين قد تكون أهم.

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