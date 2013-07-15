الحلقة السادسة من "حاميها حراميها": "الكابو" يعود للانتقام من "ميشو الحاوي"

كتب : محمد صبري منذ 46 دقيقة

تدور أحداث المسلسل، حول شخصية المحامي "فطين" الذي يحاول الدفاع عن الحق والعدل ليكون حاميها، وعلى الجهة الأخرى حراميها "ميشو" القاتل الأجير الذي يقع في شر أعماله بعد مقابلته فطين.

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "حاميها حراميها" قيام النقيب "نضال" بتفقد أحوال قسم الشرطة وطريقة العمل به، وكذلك أحوال جزيرة الورد وحال الناس المقيمين بها.

يلجأ النقيب "نضال" إلى "فطين" للتعرف على حال البلد بما أنه أحد سكانها، وفي تلك الأثناء كان "زياد الخولي" يحتجز "ميشو الحاوي" داخل الزنزانة ويقوم بتعذيبه ليقوم ليرغمه على تنفيذ مطالبه، وفي تحقيق النيابة ينكر "ميشو الحاوي" تعرضه لأى تعذيب.

يقيم رجل الأعمال "صفوت" حفلة في منزله بمناسبة صفقة جديدة، أتمها ويدعو إليها جميع أصدقائه من رجال الأعمال. يتفق "صفوت" على صفقة جديدة مع أحد أصدقائه أثناء الحفلة.

يذهب زوج "دنيا" إلى منزلها ويعتدي عليها ويسرق منها السلسلة الذهبية الخاصة بها. ويذهب "الكابو" إلى "الطوبجي" لينتقم منه ويحاول قتله ولكنه يقتل "بندق" بالخطأ ثم يهرب.

يذكر أن المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجى وجدان، مى كساب.