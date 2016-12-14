أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

شيخ الأزهر: حادث الكنيسة البطرسية تجرد من كل معاني الإنسانية والحضارة

Google+ Print
شيخ الأزهر: حادث الكنيسة البطرسية تجرد من كل معاني الإنسانية والحضارة شيخ الأزهر: حادث الكنيسة البطرسية تجرد من كل معاني الإنسانية والحضارة

الشيخ أحمد الطيب والبابا تواضروس- أرشيفية

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن الانفجار الذي شهدته الكنيسة البطرسية كان يستهدف وحدة الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه يمثل تجردًا من كل معاني الإنسانية والحضارة.

وأضاف شيخ الأزهر خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن هذا الإرهاب ليس صنع المنطقة ولكن هناك أيادي هى من أوجدت الإرهاب  داعيًا العالم أن يتحرك فورا لكى يوقف هذا الوباء.

وأكد شيخ الأزهر أن هذا الحدث لن يزيد الشعب المصري إلا إصرارًا وتلاحمًا، مشددًا على أن النسيج الشعبي هو نسيج واحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا