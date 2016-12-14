الليلة..يوسف الشريف ضيف عمرو أديب على ON E

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو أديب ، في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E ، اليوم، الفنان يوسف الشريف، في تمام التاسعة والنصف ، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM.

جاءت بداية الفنان يوسف الشريف في عام 2004 مع فيلم “سبع ورقات كوتشينة” ، وفي عام 2005 شارك في فيلم” فتح عينيك” مع مصطفي شعبان ونيللي كريم، وشارك في فيلم “حليم” بطولة الفنان أحمد زكي، وفيلم” أخر الدنيا”، وفي عام 2007 شارك في آخر أعمال الراحل العظيم والمخرج الكبير يوسف شاهين فيلم «هي فوضى»، وفي 2009 كانت البطولة المطلقة في فيلم «العالمي» .

قدم مسلسلات ناجحة آخرها مسلسل “القيصر “والتي أذعيت في رمضان الماضي حصريا على شاشة ON.TV ، وقبلها مسلسل “لعبة إبليس” ، ومسلسل” الصياد” وغيرها من الأعمال الناجحة.

ويكشف يوسف الشريف غدا مع عمرو أديب عن الجديد في مشواره الفني.