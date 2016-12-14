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«شكري» يستقبل نظيره التشادي بالقاهرة

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«شكري» يستقبل نظيره التشادي بالقاهرة «شكري» يستقبل نظيره التشادي بالقاهرة

وزير الخارجية سامح شكري

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم موسى فاكي محمد وزير خارجية تشاد، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول أيضا ترشيح وزير خارجية تشاد لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2017، وتطلع تشاد للحصول على الدعم المصري في هذا الصدد. كما تناول اللقاء بين الوزيرين الوضع في ليبيا والدور الهام الذي تلعبه آلية دول الجوار في حل الأزمة الليبية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على إطلاع وزير خارجية تشاد على نتائج اجتماع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة خلال يومي ١٢ و١٣ ديسمبر الجاري برعاية مصرية، حيث تم مناقشة عدد من المقترحات لتجاوز العقبات التي يواجهها تنفيذ الاتفاق السياسي “اتفاق الصخيرات” لعام 2015، وذلك في إطار الثوابت الوطنية الليبية التي عبر عنها المجتمعون.

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